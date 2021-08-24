Представлен робот для замены солдат на КПП

Робот называется robo-c, пишет «РИА Новости». Он способен общаться с людьми, отвечать на вопросы, работать со сторонними системами и сервисами, сканировать пропуска и документы.

Данный робот может получить внешность любого человека. Он покрыт силиконовой кожей, имеет подвижные глазные яблоки. Внутри него установлен вычислительный блок, есть камера и микрофон. Также робот может похвастаться активной мимикой — может совершать более 600 движений лица. Шея и туловище у него тоже двигаются.

robo-c предлагают использовать для замены или помощи работникам в скучных и монотонных операциях, таких как выдача пропусков, консультирование, администрирование.

Сообщается, что представители министерства обороны проявили интерес к разработке.

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