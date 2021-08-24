Наука и технологии
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Представлен робот для замены солдат на КПП

Может иметь любую внешность
Российская компания «Промобот» создала человекоподобного робота, который сможет заменить солдат. По крайней мере на КПП.
Представлен робот для замены солдат на КПП

Робот называется robo-c, пишет «РИА Новости». Он способен общаться с людьми, отвечать на вопросы, работать со сторонними системами и сервисами, сканировать пропуска и документы.

Данный робот может получить внешность любого человека. Он покрыт силиконовой кожей, имеет подвижные глазные яблоки. Внутри него установлен вычислительный блок, есть камера и микрофон. Также робот может похвастаться активной мимикой — может совершать более 600 движений лица. Шея и туловище у него тоже двигаются.

robo-c предлагают использовать для замены или помощи работникам в скучных и монотонных операциях, таких как выдача пропусков, консультирование, администрирование.

Сообщается, что представители министерства обороны проявили интерес к разработке.

Для оформления использовано фото «РИА Новости»