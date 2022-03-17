Представлен робот-компаньон для пожилых людей

ElliQ призван облегчить последствия одиночества или социальной изоляции и связать пользователей с их семьями и опекунами. Технология сочетает в себе психологию, поведенческие науки и передовые возможности когнитивного искусственного интеллекта для обеспечения проактивной и эмпатичной заботы.

В то время как обычные персональные помощники с голосовым управлением действуют в окружении и ждут команды человека, ElliQ активно инициирует разговор и проявляет эмпатию для укрепления сотрудничества и доверия, используя ИИ и способность к мультимодальной коммуникации для создания беспрецедентного уровня вовлеченности, который успешно влияет на изменение поведения, сообщает компания.

В ходе более раннего исследования было показано, что робот помогает пользователям более чем в два раза увеличить количество занятий, способствующих физическим упражнениям, снятию стресса и улучшению сна. Робот обладает целым рядом функций, помогающих поддерживать здоровье и хорошее самочувствие, общаться и развлекаться.