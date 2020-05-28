Представлен робот-скульптор

Сообщается, что учёные предварительно смоделировали точную форму проволоки при каждом движении манипуляторов. Робот также способен менять степень натяжения проволоки. Его программа сначала получает форму предмета, который надо изготовить, а затем уже рассчитывает нужные траектории движения. Кроме того, программа способна на каждом шаге рассчитывать текущее отклонение от идеальной формы и корректировать её, создавая новый набор траекторий.