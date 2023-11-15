Представлен российский улучшенный комплекс управления ПВО

Переносной комплекс состоит из модуля автоматизированного управления (МАУ) для управления зенитными подразделениями и индивидуального комплекта автоматизации (ИКА) для военнослужащих, оснащенных переносными зенитными комплексами или стрелковым оружием. Модернизированное оборудование теперь включает в себя возможность управления противодействием беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Комплект представляет собой ноутбук или планшет со специализированным программным обеспечением, средствами навигации и проводной/беспроводной связи. Он координирует действия артиллеристов, позволяя одновременно управлять девятью артиллеристами или четырьмя отделениями ПЗРК. Система может отслеживать до сотни целей, получать информацию от солдат через ИКА, выдавать команды наведения на цель и автоматизировать корректировку позиций наводчиков.

ИАК включает в себя планшет, защитные очки со встроенным микродисплеем, отображающим цели, и средства связи/навигации. Он позволяет осуществлять предварительное наведение оружия наводчика на цель по командам, поступающим от командира подразделения.