Представлен слуховой аппарат в форме беспроводных наушников

По словам разработчиков, их устройство позволяет добиться лучшего понимания языка и комфорта в зависимости от потери слуха у разных пациентов. При этом сообщается, что 16 цифровых каналов могут охватывать диапазон от 0 Гц до 8000 Гц.

Из прочих «интересностей» можно отметить использование в девайсе двойную микрофонной решетки и программного алгоритма. С помощью последнего аппарат точно фокусироваться на голосах во время работы, устранять окружающий шум и упрощать общение.