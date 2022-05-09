Представлен слуховой аппарат в форме беспроводных наушников

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Представлен слуховой аппарат в форме беспроводных наушниковДолжно быть, устройство очень удобное
В сети появилась информация о свежей разработке iFLYTEK — слуховом аппарате iFLYTEK Smart Hearing Aids. Отличительными особенностями девайса стали форм-фактор и поддержка цифровой 16-канальной технологии WDRC.
По словам разработчиков, их устройство позволяет добиться лучшего понимания языка и комфорта в зависимости от потери слуха у разных пациентов. При этом сообщается, что 16 цифровых каналов могут охватывать диапазон от 0 Гц до 8000 Гц.
Из прочих «интересностей» можно отметить использование в девайсе двойную микрофонной решетки и программного алгоритма. С помощью последнего аппарат точно фокусироваться на голосах во время работы, устранять окружающий шум и упрощать общение.
Выполнен же iFLYTEK Smart Hearing Aids в форме TWS-наушников, к которым также относятся AirPods от Apple.
В среднем девайс способен проработать от одного заряда до 14 часов, но вместе с зарядным кейсом речь идёт уже о 64 часах.
Цена слухового аппарата составляет 150 долларов.