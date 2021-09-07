Представлен SSD размером с флешку и объёмом 2 ТБ

Модель называется XS2000. Она оснащена интерфейсом USB 3.2 Gen 2x2. SSD размером с флешку может обеспечивать передачу данных со скоростью до 2000 МБ/с. Компания утверждает, что можно переносить на накопитель 8K-видео, большие документы и редактировать их там безо всяких задержек. XS2000 оборудован разъёмом USB TypeC.

Сообщается, что SSD имеет прочный корпус и защиту от проникновения влаги и пыли на уровне IP55. Устройство предлагается в двух вариантах — с 500 ГБ и 2 ТБ хранилища. Накопитель защищён пятилетней ограниченной гарантией с бесплатной технической поддержкой. Устройство выдерживает температуры хранения от −20 до 85 °C.