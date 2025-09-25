Представлен Tonerbox — полноценный спортзал в коробке за $635

Представлен Tonerbox — полноценный спортзал в коробке за $635Это что за покемон?
Разработчики называют устройство «спортзалом в коробке»: оно сочетает оборудование для силовых, кардиотренировок и упражнений на гибкость. Корпус Tonerbox выполнен из дубовой фанеры и алюминиевой рамы, конструкция выдерживает до 150 кг.
В сложенном виде это аккуратная коробка, которую можно использовать как подставку, а в разложенном — полноценная скамья высотой 35 см и длиной 137 см.
Внутри предусмотрены гантели, блины с резиновыми протекторами, коврик и прочие аксессуары. Замки на гантелях быстросъемные, что облегчает смену нагрузки, а рукоятки снабжены муфтами для снижения давления на запястья. Общий вес комплекта — около 60 кг.
Стоимость Tonerbox составит $635, что делает его привлекательным решением для тех, кто хочет оборудовать домашний спортзал без лишних затрат места.