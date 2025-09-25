Наука и технологии
Опубликовано 25 сентября 2025, 07:43
1 мин.

Представлен Tonerbox — полноценный спортзал в коробке за $635

Это что за покемон?
На платформе Kickstarter готовится старт кампании по сбору средств для Tonerbox — компактного набора спортивных инструментов для дома.
Представлен Tonerbox — полноценный спортзал в коробке за $635
© Toner

Разработчики называют устройство «спортзалом в коробке»: оно сочетает оборудование для силовых, кардиотренировок и упражнений на гибкость. Корпус Tonerbox выполнен из дубовой фанеры и алюминиевой рамы, конструкция выдерживает до 150 кг.

В сложенном виде это аккуратная коробка, которую можно использовать как подставку, а в разложенном — полноценная скамья высотой 35 см и длиной 137 см.

Представлен Tonerbox — полноценный спортзал в коробке за $635
© Toner

Внутри предусмотрены гантели, блины с резиновыми протекторами, коврик и прочие аксессуары. Замки на гантелях быстросъемные, что облегчает смену нагрузки, а рукоятки снабжены муфтами для снижения давления на запястья. Общий вес комплекта — около 60 кг.

Стоимость Tonerbox составит $635, что делает его привлекательным решением для тех, кто хочет оборудовать домашний спортзал без лишних затрат места.

Источник:Toner
Автор:Булат Кармак
Теги:
#спорт
,
#здоровье