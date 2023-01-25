Представлен «умный» переносной тренажёр, способный заменить целый спортивный зал

Представлен «умный» переносной тренажёр, способный заменить целый спортивный залЗвучит как обман, но, вроде, это и вправду работает
Гонконгская компания Halytus выпустила портативный тренажёр HooKee.
Фото: Kickstarter
По словам самих разработчиков, новинка является первым в мире «умным портативным тренажёром» для самостоятельных занятий спортом, который к тому же способен заменить собой полноценный зал для тренировок.
Весит устройство всего 2,5 кг и оснащается аккумулятором на 3000 мАч. Оно способно сгибаться под углом 135 градусов и полностью заряжается за четыре часа.
В основе тренажёра лежит технология HydroFlex, которая работает за счёт гидравлического сопротивления. Максимальная весовая нагрузка, на которую можно настроить девайс, составляет 45 кг.
Kickstarter
Для HooKee также было создано фирменное приложение, предлагающее список из более чем 100 бесплатных упражнений. Через него можно отслеживать собственный прогресс и делиться результатами с другими пользователями.
На данный момент Halytus собирает деньги на устройство на Kickstarter. Первые экземпляры обещают доставить покупателям уже в апреле.