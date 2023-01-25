Представлен «умный» переносной тренажёр, способный заменить целый спортивный зал

По словам самих разработчиков, новинка является первым в мире «умным портативным тренажёром» для самостоятельных занятий спортом, который к тому же способен заменить собой полноценный зал для тренировок.

Весит устройство всего 2,5 кг и оснащается аккумулятором на 3000 мАч. Оно способно сгибаться под углом 135 градусов и полностью заряжается за четыре часа.

В основе тренажёра лежит технология HydroFlex, которая работает за счёт гидравлического сопротивления. Максимальная весовая нагрузка, на которую можно настроить девайс, составляет 45 кг.