Представлен "внебрачный сын" электронной книги и музыкального плеера

Touch Lite работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm с частотой 1,8 ГГц и имеет 4 ГБ оперативной памяти. Он оснащен основной памятью в 64 ГБ и аккумулятором емкостью 3000 мАч. Как и все дисплеи на электронных чернилах, Carta HD потребляет энергию только при обновлении картинки, поэтому он без проблем сможет заменить вам электронную книгу и хороший плеер.

Touch Lite передает музыку через два стереодинамика или 3,5 мм разъем для наушников. Он также оснащен портом USB-C 3.1 для зарядки и передачи данных, а также WiFi и Bluetooth.

Touch Lite работает под управлением Android 11, но при этом Google Play Store там не установлен.

Hisense Touch Lite можно приобрести за $299 на AliExpress.