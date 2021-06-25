Представлен внешний дисплей для смартфона в виде очков

Продажи нового устройства начнутся в июле в Австралии по цене около $680. Затем дисплей выйдет и на других рынках.

Устройство назвали NxtWear G. Подчёркивается, что это не девайс виртуальной или дополненной реальности. Это просто внешний дисплей для мобильных устройств или ноутбуков. В очки вставлены две Micro OLED панели разрешением 1080p. Они создают эффект, будто смотришь на 140-дюймовый экран.

Новинка работает с MacBook, iPad Pro, Samsung S21 и другими устройствами. Очки подключаются непосредственно к девайсу и отображают контент с него прямо в глаза. У очков также есть стереодинамики в оправе.