Представлен внешний дисплей для смартфона в виде очков

Наука и технологии
Сегодня в 18:19
Представлен внешний дисплей для смартфона в виде очковИ не только для смартфона
Китайская компания TCL представила носимый дисплей, совместимый со смартфонами и часами. Он надевается как очки.
Продажи нового устройства начнутся в июле в Австралии по цене около $680. Затем дисплей выйдет и на других рынках.
Устройство назвали NxtWear G. Подчёркивается, что это не девайс виртуальной или дополненной реальности. Это просто внешний дисплей для мобильных устройств или ноутбуков. В очки вставлены две Micro OLED панели разрешением 1080p. Они создают эффект, будто смотришь на 140-дюймовый экран.
Новинка работает с MacBook, iPad Pro, Samsung S21 и другими устройствами. Очки подключаются непосредственно к девайсу и отображают контент с него прямо в глаза. У очков также есть стереодинамики в оправе.