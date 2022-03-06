Представлен WiFi-роутер, который в 100 раз мощнее вашего

На MWC 2022 компания ZTE представила первый в мире продукт с поддержкой Wi-Fi 7 под названием ZTE MC888 Flagship. MC888 Flagship - это устройство типа Wi-Fi 7 5G CPE, которое принимает сотовые данные, такие как 4G LTE/5G, а затем преобразует их в сигналы WiFi для подключения пользователей. Обычно CPE чаще всего можно увидеть в больницах, на заводах и в деревнях, так как CPE позволяют избежать затрат и хлопот, связанных с прокладкой оптоволоконных кабелей в этих местах.

Стоит отметить, что во флагмане MC888 впервые в мире применена технология вспомогательной антенны для достижения высокой мощности передачи ммВт. Обещают пиковую скорость Интернета до 10 Гбит/с.

ZTE заявила, что выведет флагман Wi-Fi 7 MC888 на рынок к концу 2022 года.