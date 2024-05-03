Представлен золотой электровелосипед с идущим в подарок iPhone 16

Опубликовано 03 мая 2024, 07:02
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Представлен золотой электровелосипед с идущим в подарок iPhone 16Необузданная роскошь
Российский бренд Caviar, известный своими роскошными версиями популярных гаджетов, анонсировал выпуск эксклюзивного электровелосипеда.
Новинка под названием Herzog создана на базе третьего поколения Porsche eBike Cross и отличается внедрением элементов роскоши в каждую деталь.
Для усиления статуса, некоторые части велосипеда изготовлены из 18-каратного золота, другие элементы выполнены из карбона с вставками сусального золота, а также использован титан с PVD-покрытием.
Компания Caviar планирует завершить дизайн к концу текущего лета, а в продажу Herzog поступит в начале 2025 года.
Стоимость электровелосипеда Caviar Herzog составит $44 тыс. Оформить предзаказ можно уже сейчас.
Каждому покупателю Herzog в качестве бонуса будет предоставлен эксклюзивный кастомный iPhone 16.