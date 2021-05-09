Представлена обнаруживающая препятствия обувь

В обувь встроена предупреждающая система, которая состоит из датчиков расстояния, сенсоров для обнаружения движений ног, вибромотора, а также из светодиодов, вычислительного блока и чипа для установления связи со смартфоном. Электроника и аккумулятор размещены в водо- и пыленепроницаемом корпусе в передней части обуви.

При обнаружении препятствий система даёт обратную связь. Человек может почувствовать вибрацию, звук или увидеть свет. Звук будет передаваться через смартфон. То есть можно носить наушники и ориентироваться на сигналы, которые оттуда издаются. Визуальные сигналы будут передаваться через светодиоды.

Обувь оценена в $3840.