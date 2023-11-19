Представлена первая в мире 3D-печатная человекоподобная роборука

В отличие от традиционных жестких роботов, это чудо было создано с помощью метода струйной печати с контролем зрения (VCJ), что позволило преодолеть ограничения стандартной 3D-печати. В процессе VCJ используются мягкие, медленно отверждающиеся тиоленовые полимеры, обеспечивающие беспрецедентную эластичность и гибкость напечатанных структур.

Отличительной особенностью этого устройства является не только его человеческая внутренняя структура, но и отсутствие громоздкого процесса сборки. Система VCJ с замкнутым циклом управления позволяет напечатать всего робота за один раз, сокращая время на проектирование и исключая необходимость в дорогостоящих промежуточных этапах. Оснащенная сенсорными панелями и датчиками давления, эта роботизированная рука, смоделированная на основе данных МРТ реальной человеческой руки, имеет 19 сухожильных структур, что позволяет ей имитировать естественные движения запястья и пальцев.