Представлена плёночная камера Kodak Snapic A1 всего за $99

Опубликовано 26 ноября 2025, 20:081 мин.
Представлена плёночная камера Kodak Snapic A1 всего за $99С режимом двойной экспозиции
Reto, имеющая лицензию на бренд Kodak, представила новую недорогую плёночную камеру Snapic A1. В продажу она поступит на следующей неделе.
© Kodak
-
Объектив: 25 мм с фиксированной диафрагмой f/9.5
-
Выдержка: фиксированная 1/100 секунды
-
Фокусировка: два режима (портреты 0.5−1.5 м и пейзажи)
-
Встроенная вспышка с функцией уменьшения эффекта красных глаз
Главная особенность — специальный переключатель для создания двойной экспозиции. Камера за $99 оснащена небольшим OLED-экраном, который показывает оставшееся количество кадров и уровень заряда батареи. Одного комплекта батареек хватит на 10 плёнок по 24 кадра.
В отличие от предыдущей модели Kodak Charmera, покупатели Snapic A1 могут выбрать цвет камеры — серый или белый.