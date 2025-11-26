Представлена плёночная камера Kodak Snapic A1 всего за $99

Главная особенность — специальный переключатель для создания двойной экспозиции. Камера за $99 оснащена небольшим OLED-экраном, который показывает оставшееся количество кадров и уровень заряда батареи. Одного комплекта батареек хватит на 10 плёнок по 24 кадра.

В отличие от предыдущей модели Kodak Charmera, покупатели Snapic A1 могут выбрать цвет камеры — серый или белый.