Наука и технологии
Опубликовано 26 ноября 2025, 20:08
Представлена плёночная камера Kodak Snapic A1 всего за $99

С режимом двойной экспозиции
Reto, имеющая лицензию на бренд Kodak, представила новую недорогую плёночную камеру Snapic A1. В продажу она поступит на следующей неделе.
© Kodak

  • Объектив: 25 мм с фиксированной диафрагмой f/9.5

  • Выдержка: фиксированная 1/100 секунды

  • Фокусировка: два режима (портреты 0.5−1.5 м и пейзажи)

  • Встроенная вспышка с функцией уменьшения эффекта красных глаз

Примеры двойной экспозиции

© Kodak

Главная особенность — специальный переключатель для создания двойной экспозиции. Камера за $99 оснащена небольшим OLED-экраном, который показывает оставшееся количество кадров и уровень заряда батареи. Одного комплекта батареек хватит на 10 плёнок по 24 кадра.

В отличие от предыдущей модели Kodak Charmera, покупатели Snapic A1 могут выбрать цвет камеры — серый или белый.

Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
