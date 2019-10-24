Представлена самая быстрая сушилка для рук

Сушилка Dyson Airblade 9kJ оснащена фильтром HEPA. Устройство может работать в режиме «Эко», в котором потребляет на 87% меньше электроэнергии, чем сушилки с нагревательным элементом. В пресс-релизе компании сообщается, что одно высушивание рук с помощью Dyson Airblade 9kJ приносит меньше вреда природе, чем использование бумажного полотенца.

Двигатель устройства совершает до 75 тысяч оборотов в минуту и запускает потоки воздуха на скорости 624 км/ч через два изогнутых отверстия. Через себя мотор пропускает 23 литра воздуха в секунду. Именно благодаря этому Dyson Airblade 9kJ так быстро высушивает руки.

Компания утверждает, что из-за низкого энергопотребления в режиме «Эко» стоимость эксплуатации сушилки составляет 1015 рублей в год.