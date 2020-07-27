Представлена самая быстрая технология для зарядки смартфонов с нуля до 50% за 5 минут

Qualcomm использует в Quick Charge 5 технологию Qualcomm Battery Saver для продления срока службы аккумуляторов устройств и новую технологию определения возможностей адаптера Qualcomm Smart Identification of Adapter Capabilities.

В компании рассказали, что Quick Charge 5 на 70% эффективнее Quick Charge 4. А если сравнивать с Quick Charge 1, то в десять раз быстрее.

Технология поддерживает аккумуляторы типа 2S и напряжение зарядки 20 В. Quick Charge 5 обеспечивает повышенную безопасность благодаря 12 раздельным защитным механизмам по напряжению, току и температуре. Есть, в том числе, защита по напряжению на входе USB свыше 25 В и по внешнему напряжению питания свыше 30 В. Что интересно, технология позволяет поддерживать рабочую температуру на 10℃ меньше по сравнению с Quick Charge 4.

Quick Charge 5 использует новые контроллеры заряда Qualcomm SMB1396 и Qualcomm SMB1398, которые обеспечивают эффективность свыше 98%.

Стоит отметить, что новая технология обратно совместима с Quick Charge 2.0, 3.0, 4, 4+ и аппаратами на базе Qualcomm Snapdragon. Пользователям не нужно приобретать дополнительные сертифицированные аксессуары для различных устройств, поскольку решение поддерживает мощность более 100 Вт при тех же габаритах, что и 45-ваттная модель.

Quick Charge 5 должна появиться в коммерческих устройствах уже в третьем квартале 2020. Технология уже поддерживается платформами Snapdragon 865 и 865 Plus.