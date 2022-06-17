Представлена самая подробная карта астероида Психея

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Представлена самая подробная карта астероида ПсихеяКоторый может быть ядром древней протопланеты
Астрономы составили самую подробную на сегодняшний день карту поверхности 16-Психеи, астероида, который, по мнению ученых, может содержать подсказки о том, как формировались планеты в нашей Солнечной системе.
Согласно статье, опубликованной в Journal of Geophysical Research, поверхность 16-Psyche состоит из разнообразных металлов, песка и камней, что позволяет предположить, что его история могла включать извержения металлов, а также столкновения с другими небесными объектами.
Согласно гипотезе, Психея представляет собой обнаженное металлическое ядро протопланеты самых ранних времен нашей Солнечной системы, кора и мантия которой были отторгнуты в результате столкновения (или нескольких столкновений) с другими объектами.
В последние годы ученые пришли к выводу, что оценки массы и плотности не соответствуют полностью металлическому остаточному ядру. Скорее всего, оно представляет собой сложную смесь металлов и силикатов.
Источник:ARS Technica
Автор:Максим МногословныйТеги: