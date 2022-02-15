Представлено 5G-ожерелье Motorola

Шейный ободок очень похож на простой большой пластиковый ремешок и оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 1, батареей ёмкостью 5000 мАч, сенсорной панелью, слотом для SIM-карты, динамиками и рядом датчиков, включая гироскоп и акселерометр. Motorola заявляет, что сотрудничает с операторами, чтобы подключаться к сети mmWave 5G.

Идея состоит в том, что шейный ободок сможет действовать как «мозг» для подключённой гарнитуры виртуальной или дополненной реальности. Избавившись от таких компонентов, как мощный процессор и тяжелая батарея, сама гарнитура может стать легче и удобнее.

Ключевой аудиторией нового устройства Motorola считает корпоративных пользователей. Пока нет информации о том, сколько будет стоить аксессуар и когда он поступит в продажу.