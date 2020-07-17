Представлено самое тонкое зеркало в мире

Результаты работы физиков опубликованы в журнале Nature, кратко о них пишет издание Naked Science. В основе работы нового зеркала лежат два параметра: упорядоченность атомов и расстояние между субволновыми частотами. Эти частоты подавляют рассеяние света и объединяют отражение в направленный и устойчивый луч. Отражение видно невооружённым глазом.

Толщина зеркала составляет несколько десятков нанометров. Диаметр его равен семи микрометрам. Пока зеркало невозможно сделать достаточно крупным. При этом, аппарат, в котором его создали, имеет огромные размеры.