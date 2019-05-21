Представлены новые умные Android-очки от Google

Называется новая модель Glass Enterprise Edition 2. Работать она будет на операционной системе Android. Это должно упростить процесс создание приложений для очков.

Аппаратной основой новых Google Glass стала платформа Snapdragon XR1. Она позволяет поддерживать повышенную производительность для работы искусственного интеллекта и увеличить время автономной работы. В новых очках также улучшится качество потокового видео. Заряжаться устройство будет через порт USB Type-C.