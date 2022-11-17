Представлены очки дополненной реальности на базе Snapdragon AR2 Gen 1

Представлены очки дополненной реальности на базе Snapdragon AR2 Gen 1От создателей Pokemon Go, между прочим
На саммите Snapdragon 2022 компания Niantic вышла на сцену, чтобы продемонстрировать "последнюю итерацию" своей наружной гарнитуры дополненной реальности (AR). Дизайн, как сообщается, "не окончательный".
Первый прототип Niantic работал на базе Snapdragon XR2 Gen 1, и был соединен проводами с телефоном и аккумулятором.
В новом дизайне Niantic на базе Snapdragon AR2 Gen 1 камеры устройства гораздо более скрыты, в основном посередине гарнитуры, но есть также объективы с боковых сторон. Niantic утверждает, что по отзывам пользователей она определила пять важнейших требований, начиная с удобства. Компания нацелена на "длительные игровые сессии", которые, по описанию, длятся 1-2 часа.
Беспроводной дизайн был необходим, чтобы провода "не мешали активной игре". Другими требованиями были портативность, компактность и мощность, при этом Niantic заявила, что хочет "по-настоящему дополнить мир".
Есть несколько игровых сценариев использования, например навигация с помощью гида (как в Google Maps) и всяческие коллективные игры.