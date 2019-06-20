Представлены результаты долгосрочной программы по поиску инопланетян

Бюджет проекта Breakthrough Listen составляет $100 миллионов, его запустил российский предприниматель Юрий Мильнер. В рамках проекта исследователи собираются просканировать миллион ближайших к Земле звёзд и 100 галактик, расположенных рядом с Млечным Путём.

Пока астрономы изучили 1327 объектов. При помощи радиотелескопа Грин-Бэнк в Западной Виргинии и радиотелескопа «Паркс» в Австралии они искали сигналы, которые могли бы свидетельствовать о наличии разумных форм жизни. В итоге был собрано почти миллион гигабайт данных. Но искусственных сигналов учёные так и не нашли.

Впрочем они уверены, что могли искать их не в нужном месте или просто-напросто упустить. В любом случае, у программы ещё 7 лет исследований впереди.