Представлены серьги-наушники: 8 марта не за горами

Представлены серьги-наушники: 8 марта не за горамиВсего за €595
Эти серьги хоть и выглядят неплохо, но это не единственное их предназначение. Серьги H1 Audio Earrings компании Nova Audio оснащены двумя динамиками за обеими жемчужинами (которые, кстати, настоящие), которые используют направленный звук для передачи звука в уши.
Фото: Nova Audio
Nova утверждает, что эта технология позволяет слышать, что происходит вокруг вас, и при этом наслаждаться хорошим звуком из наушников.
Несмотря на то, что динамики находятся вне вашего уха, Nova утверждает, что технология направленного звука помогает предотвратить прослушивание другими людьми того, что вы слушаете. “Аудиосерьги” обеспечивают до 3,5 часов воспроизведения музыки или 2,5 часа разговора. Входящий в комплект зарядный футляр, обеспечивает три полных заряда наушникам. На серьгах также есть встроенная кнопка, позволяющая управлять воспроизведением звука и телефонными звонками.
Аудиосерьги Nova представлены в золотом и серебряном вариантах и стоят €695 и €595 соответственно.