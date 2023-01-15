Представлены серьги-наушники: 8 марта не за горами

Несмотря на то, что динамики находятся вне вашего уха, Nova утверждает, что технология направленного звука помогает предотвратить прослушивание другими людьми того, что вы слушаете. “Аудиосерьги” обеспечивают до 3,5 часов воспроизведения музыки или 2,5 часа разговора. Входящий в комплект зарядный футляр, обеспечивает три полных заряда наушникам. На серьгах также есть встроенная кнопка, позволяющая управлять воспроизведением звука и телефонными звонками.

Аудиосерьги Nova представлены в золотом и серебряном вариантах и стоят €695 и €595 соответственно.