Предвзятость есть и в охране природы: самые исчезающие рыбы изучены меньше всего

Команда исследователей изучила интерес людей к 2 408 видам морских рифовых рыб и обнаружила, что научное и общественное внимание перекошено в сторону коммерчески ценных или эстетически привлекательных видов.

Другие виды, которые играют важнейшую экологическую роль в рифах, получают гораздо меньше внимания. Эти рыбы необходимы для переноса энергии и вещества в рифовых экосистемах, однако они остаются практически незамеченными как исследователями, так и общественностью.

Ученые подчеркивают, что такая предвзятость представляет собой значительную угрозу для сохранения морских рифовых рыб, и призывают к разработке «глобальной стратегии».