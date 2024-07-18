Предвзятость есть и в охране природы: самые исчезающие рыбы изучены меньше всего

Опубликовано 18 июля 2024, 17:17
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Предвзятость есть и в охране природы: самые исчезающие рыбы изучены меньше всегоРифовые рыбы в опасности
Недавнее исследование, проведенное учеными CNRS и опубликованное в журнале Science Advances, выявило «поразительную предвзятость» в работе по сохранению морской среды: самые исчезающие виды рифовых рыб изучены меньше всего.
Команда исследователей изучила интерес людей к 2 408 видам морских рифовых рыб и обнаружила, что научное и общественное внимание перекошено в сторону коммерчески ценных или эстетически привлекательных видов.
Другие виды, которые играют важнейшую экологическую роль в рифах, получают гораздо меньше внимания. Эти рыбы необходимы для переноса энергии и вещества в рифовых экосистемах, однако они остаются практически незамеченными как исследователями, так и общественностью.
Ученые подчеркивают, что такая предвзятость представляет собой значительную угрозу для сохранения морских рифовых рыб, и призывают к разработке «глобальной стратегии».