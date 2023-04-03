Премиум-реселлер Apple в России начал продавать токарные и фрезерные станки

На сайте machindex.ru можно заказать станки для малого бизнеса и промышленности, а также системы числового программного управления (ЧПУ). Станки производятся китайскими компаниями и предназначены для кустарного или малотиражного производства.

В IRG заявили, что MachIndex — это «стартап, который не войдёт в структуру управления группы». В компании считают магазин новой «бизнес-возможностью», открывшейся в связи с санкциями и уходом с рынка ключевых производителей металлообрабатывающего оборудования.