Препарат из трав стал причиной смерти жены конгрессмена Калифорнии

Том МакКлинток, представляющий округ в Северной Калифорнии, обнаружил свою жену без сознания в их доме в Элк-Гроув 15 декабря 2021. В отчете коронера указано, что за день до смерти она жаловалась на "расстройство желудка", но МакКлинток сказал, что в остальном его жена была в порядке.

Согласно документам коронера, смерть Лори МакКлинток наступила в результате "неблагоприятных последствий приема внутрь листьев белой шелковицы". Проглатывание листьев этого дерева вызвало гастроэнтерит (воспаление желудка и кишечника), который привел к обезвоживанию, что и стало причиной ее смерти. В документах коронера отмечается, что в организме МакКлинток были повышены уровни азота, натрия и креатинина, которые, как подтвердили независимые патологоанатомы, являются признаками обезвоживания. Причина смерти, указанная в свидетельстве о смерти, была изменена с "ожидающей рассмотрения" на несчастный случай.

Как и многие другие растительные средства, белая шелковица считается полезной для лечения различных заболеваний, но доказательств этому практически нет. Самое распространенное из них - диабет. Также считается, что белая шелковица помогает при повышенном уровне холестерина, высоком кровяном давлении, ожирении, потере веса, простуде, болях в суставах, артрите и других заболеваниях.

Неясно, почему МакКлинток употребляла листья белой шелковицы и как именно. Обычные способы употребления листьев шелковицы включают экстракты, порошки и чаи. Однако, согласно отчету коронера, в желудке МакКлинток на момент смерти находился "частично неповрежденный" лист белой шелковицы, что говорит о том, что она проглотила фрагменты или целые листья.

Также неясно, почему у нее была такая сильная реакция на листья. Отмечается, что за последние 10 лет в центры контроля отравлений не поступало сообщений о смертельных случаях, связанных с белой шелковицей.

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