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Преподаватель математики выложил на порносайт свои лекции и стал необычайно популярным

Лекции идут на китайском, но всё равно привлекают внимание
Тайваньский преподаватель математики Чжан Сюй умудрился занять 5097 место в рейтинге порномоделей и даже не потерять честь при этом. Его лекции по математике смотрят тысячи людей.
Преподаватель математики выложил на порносайт свои лекции и стал необычайно популярным

Первым на это обратил внимание глава компании по производству образовательных игрушек Viahar Молсон Харт. Канал преподавателя на PornHub совсем не содержит откровенных видеороликов. Там публикуются ролики с лекциями — на них преподаватель стоит у доски и объясняет математику. Количество просмотров видео на канале changhsumath666 превысило 1,3 млн. У канала 5,1 тысячи подписчиков.

Как выяснили журналисты, Чжан выкладывал ролики на Pornhub, чтобы повеселить своих студентов на дистанционном обучении. В декабре 2020 года сайт заблокировал его канал в ходе массовой чистки. Но преподаватель снова опубликовал ролики. Сейчас они доступны.

В комментариях под роликами много веселья. Кто-то пишет, что наконец нашёл то, что искал на этом сайте с кучей порно.