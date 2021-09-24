Преподаватель математики выложил на порносайт свои лекции и стал необычайно популярным

Преподаватель математики выложил на порносайт свои лекции и стал необычайно популярнымЛекции идут на китайском, но всё равно привлекают внимание
Первым на это обратил внимание глава компании по производству образовательных игрушек Viahar Молсон Харт. Канал преподавателя на PornHub совсем не содержит откровенных видеороликов. Там публикуются ролики с лекциями — на них преподаватель стоит у доски и объясняет математику. Количество просмотров видео на канале changhsumath666 превысило 1,3 млн. У канала 5,1 тысячи подписчиков.
Как выяснили журналисты, Чжан выкладывал ролики на Pornhub, чтобы повеселить своих студентов на дистанционном обучении. В декабре 2020 года сайт заблокировал его канал в ходе массовой чистки. Но преподаватель снова опубликовал ролики. Сейчас они доступны.
В комментариях под роликами много веселья. Кто-то пишет, что наконец нашёл то, что искал на этом сайте с кучей порно.