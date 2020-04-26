Пресс-секретарь президента рассказал, как работает телефон спецсвязи Путина

Как пишет ТАСС, на этой неделе президент провёл переговоры с губернаторами регионов страны в формате видеоконференции. Отмечается, что Владимир Путин вызывал на связь представителей правительства по ходу разговора.

Теперь Песков рассказал, что специальный телефонный аппарат президента позволяет нажать одну кнопку для вызова того или иного чиновника. На связи присутствуют «руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации, много других абонентов».

При этом Песков отметил, что такой режим работы — «не новация». Как говорит пресс-секретарь, президент «очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии».

Напомним, недавно глава государства рассказал, почему не пользуется смартфонами. Путину удобнее применять другие средства связи.