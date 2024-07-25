Наука и технологии
Опубликовано 25 июля 2024, 20:37
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Престижную премию «Хьюго» сотряс очередной скандал: 10% фальшивых голосов

Фальсификация голосов, повлиявших на финалистов
Престижную премию «Хьюго» в области научной фантастики и фэнтези потряс скандал с голосованием: около 400 голосов — примерно 10% от общего числа голосов — были признаны фальсифицированными.
Престижную премию «Хьюго» сотряс очередной скандал: 10% фальшивых голосов
© Ferra

Подкомитет администрации «Хьюго» сообщил, что 377 голосов были отданы людьми с «очевидными фальшивыми именами или другими дисквалифицирующими характеристиками», включая почти одинаковые фамилии и имена.

Нестандартные схемы голосования были сильно смещены в пользу одного финалиста, названного «Финалист А». Подкомитет заявил, что «нет никаких доказательств того, что финалист, А был осведомлен или причастен к мошенническим действиям».

Несмотря на манипуляции, финалист не был дисквалифицирован, а победители были определены справедливо, по мнению подкомитета.

Этот скандал последовал за предыдущими противоречиями, включая недавнюю критику по поводу цензуры на мероприятии премии в Китае.

Источник:The Guardian
Автор:Максим Многословный
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