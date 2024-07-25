Престижную премию «Хьюго» сотряс очередной скандал: 10% фальшивых голосов

Подкомитет администрации «Хьюго» сообщил, что 377 голосов были отданы людьми с «очевидными фальшивыми именами или другими дисквалифицирующими характеристиками», включая почти одинаковые фамилии и имена.

Нестандартные схемы голосования были сильно смещены в пользу одного финалиста, названного «Финалист А». Подкомитет заявил, что «нет никаких доказательств того, что финалист, А был осведомлен или причастен к мошенническим действиям».

Несмотря на манипуляции, финалист не был дисквалифицирован, а победители были определены справедливо, по мнению подкомитета.

Этот скандал последовал за предыдущими противоречиями, включая недавнюю критику по поводу цензуры на мероприятии премии в Китае.