Престижную премию «Хьюго» сотряс очередной скандал: 10% фальшивых голосов

Опубликовано 25 июля 2024, 20:37
1 мин.
Престижную премию «Хьюго» сотряс очередной скандал: 10% фальшивых голосовФальсификация голосов, повлиявших на финалистов
Престижную премию «Хьюго» в области научной фантастики и фэнтези потряс скандал с голосованием: около 400 голосов — примерно 10% от общего числа голосов — были признаны фальсифицированными.
Подкомитет администрации «Хьюго» сообщил, что 377 голосов были отданы людьми с «очевидными фальшивыми именами или другими дисквалифицирующими характеристиками», включая почти одинаковые фамилии и имена.
Нестандартные схемы голосования были сильно смещены в пользу одного финалиста, названного «Финалист А». Подкомитет заявил, что «нет никаких доказательств того, что финалист, А был осведомлен или причастен к мошенническим действиям».
Несмотря на манипуляции, финалист не был дисквалифицирован, а победители были определены справедливо, по мнению подкомитета.
Этот скандал последовал за предыдущими противоречиями, включая недавнюю критику по поводу цензуры на мероприятии премии в Китае.