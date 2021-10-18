Преступник ограбил банк с помощью поддельного голоса

Сообщается, что мошенник подделал голос руководителя банка, и от его лица приказал перевести нужную сумму денег. Случилось это ещё в начале 2020 года, но стало известно только сейчас.

Включая голос руководителя, преступник сказал по телефону управляющему, что компания собирается совершить покупку и для этого нужны деньги. Поскольку управляющий думал, что узнал голос, он разрешил перевод. Деньги пришли прямо на счета преступников.

Считается, что мошенник действовал не один. Расследователи из Дубая предполагают, что есть преступная группировка из 17 человек, которые активно используют дипфейки.