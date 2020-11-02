Преступники могут распознавать пароли по движениям рук в видеозвонке

Специалисты из Техасского университета убедились, что набирать текст на клавиатуре во время видеозвонка может быть рискованно. Они сами разработали алгоритм, который выполняет несколько шагов для восстановления набранного текста по движениям человека. Сначала компьютер удаляет на изображении собеседника фон, переводит картинку в оттенки серого. Затем алгоритм находит на изображении лицо, а уже потом руки. В итоге компьютер оставляет только их контур.

На основании смещения контуров алгоритм рассчитывает вероятность того, какое слово вводится на клавиатуре. Разработчики проверили систему на разных камерах и приложениях. Точность алгоритма также зависела от изначального словаря. Она получилась невысокой, но метод всё равно рабочий.