Преступники научились подбирать пароли за 12 минут

Авторы The Conversation провели анализ проблемы и выяснили, что подбор пароля сейчас стал несложной задачей. Если у хакера есть файл с паролями нужной длины, он может использовать его для метода перебора (brute force). А если задействовать облачные вычисления, то пароль из восьми символов можно подобрать всего за 12 минут. Такая экономия времени обойдётся преступнику совсем недорого — в $25.

Кроме того, существуют онлайн-сервисы, которые предлагают покупателям архивы с комбинациями. Например, можно купить архив с 593 млн адресов электронной почты и паролей к ним. Стоят такие сборники тоже недорого.

Пароли в хэшированном виде тоже можно легко преобразовать с помощью поиска Google или Яндекс.