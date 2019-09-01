Преступники подделали голос с помощью компьютера и украли огромные деньги у компании

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Названия пострадавшей фирмы издание не раскрывает, но уточняет, что она — клиент страховой компании Euler Hermes Group и работает в Великобритании в сфере энергетики.

История началась ещё в марте. Тогда мошенники позвонили гендиректору этой фирмы и представились руководителем материнской компании из Германии. Директор поверил, потому что голос звучал очень достоверно. Между тем мошенники попросили его перевести $234 тысячи на счёт некоего поставщика. Что он и сделал.

Затем преступники позвонили горе-директору ещё раз и заявили, будто вернули деньги на счёт. Потом раздался ещё один звонок и прозвучала новая просьба о переводе денег.

Конечно, никакие деньги гендиректору не вернулись. Кроме того, он понял, что последний звонок поступает ему с австрийского номера. Именно поэтому мужчина не стал платить во второй раз.

Как потом выяснила страховая компания, преступники использовали программу на основе искусственного интеллекта, чтобы подделать голос. Найти их полиции не удаётся.