Преступники собрали базу с тысячами фотографий девушек из приложения для знакомств

Отмечается, что в базе были собраны только женские фотографии. Кроме того, в открытом доступе оказались 16 тысяч ID пользовательниц Tinder.

Для чего злоумышленники собирали снимки девушек, непонятно. Специалисты предполагают, что фото могли использовать для мошенничества, вымогательства и создания поддельных страниц в других сервисах и сайтах. Сообщается, что детали на снимках указывают на то, что большинство из них были сделаны в последние пару лет.

Стоит отметить, что Tinder запрещает использовать снимки и другую информацию вне приложения. В компании решили добиться удаления всех данных с форума.