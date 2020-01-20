Наука и технологии
Сегодня 16:23
Преступники собрали базу с тысячами фотографий девушек из приложения для знакомств
Зачем, не до конца ясно
На форуме киберпреступников обнаружили базу с более чем 70 тысячами фотографий пользовательниц приложения для знакомств Tinder. Эксперты считают, что злоумышленники использовали снимки в преступных целях.
Отмечается, что в базе были собраны только женские фотографии. Кроме того, в открытом доступе оказались 16 тысяч ID пользовательниц Tinder.
Для чего злоумышленники собирали снимки девушек, непонятно. Специалисты предполагают, что фото могли использовать для мошенничества, вымогательства и создания поддельных страниц в других сервисах и сайтах. Сообщается, что детали на снимках указывают на то, что большинство из них были сделаны в последние пару лет.
Стоит отметить, что Tinder запрещает использовать снимки и другую информацию вне приложения. В компании решили добиться удаления всех данных с форума.