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Наука и технологии
Опубликовано 09 марта 2024, 09:00
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Преступность в Интернете растет: ФБР сообщило о рекордных кражах - $12,5 млрд

И это лишь в их сегменте Сети
ФБР опубликовало ежегодный отчет об интернет-преступлениях, в котором говорится о значительном росте киберпреступности в США. В 2023 году в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) поступило 880 000 жалоб, что на 10 % больше, чем в предыдущем году. Еще большее беспокойство вызывает финансовый ущерб - зарегистрированные убытки достигли рекордной суммы в 12,5 миллиарда долларов.

Этот отчет подчеркивает тревожную тенденцию роста киберпреступности. Хотя все возрастные группы подвержены риску, данные IC3 свидетельствуют о тревожном росте числа жертв старше 60 лет, что подчеркивает их уязвимость перед онлайн-мошенниками.

Наиболее распространенные схемы, как правило, меняются от года к году: в 2023 году наблюдался всплеск мошенничества в сфере техподдержки и вымогательства. Однако некоторые устоявшиеся угрозы сохраняются - фишинг, утечка персональных данных и мошенничество с неплатежами/недоставкой товаров.

В отчете IC3 перечислены онлайн-преступления, наносящие наибольший финансовый ущерб. Возглавляют список мошенничества, связанные с компрометацией деловой электронной почты (BEC), которые принесли более 2,9 миллиарда долларов убытков. Эта тактика предполагает выдачу себя за представителей легальных компаний, чтобы обманом заставить жертву отправить деньги.

В 2023 году также резко возросло число мошенничеств с инвестициями: зарегистрированные убытки достигли 4,57 миллиарда долларов. На 53 % увеличились убытки, связанные с криптовалютным мошенничеством.

Источник:BleepingComputer
Автор:Максим Многословный
Теги:
#интернет
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#деньги
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#преступник