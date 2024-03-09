Преступность в Интернете растет: ФБР сообщило о рекордных кражах - $12,5 млрд

Этот отчет подчеркивает тревожную тенденцию роста киберпреступности. Хотя все возрастные группы подвержены риску, данные IC3 свидетельствуют о тревожном росте числа жертв старше 60 лет, что подчеркивает их уязвимость перед онлайн-мошенниками.

Наиболее распространенные схемы, как правило, меняются от года к году: в 2023 году наблюдался всплеск мошенничества в сфере техподдержки и вымогательства. Однако некоторые устоявшиеся угрозы сохраняются - фишинг, утечка персональных данных и мошенничество с неплатежами/недоставкой товаров.

В отчете IC3 перечислены онлайн-преступления, наносящие наибольший финансовый ущерб. Возглавляют список мошенничества, связанные с компрометацией деловой электронной почты (BEC), которые принесли более 2,9 миллиарда долларов убытков. Эта тактика предполагает выдачу себя за представителей легальных компаний, чтобы обманом заставить жертву отправить деньги.

В 2023 году также резко возросло число мошенничеств с инвестициями: зарегистрированные убытки достигли 4,57 миллиарда долларов. На 53 % увеличились убытки, связанные с криптовалютным мошенничеством.