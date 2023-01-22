Превращающий мысли в действия чип оказался безопасен

Более двух десятилетий назад группа исследователей поставила перед собой амбициозную цель предоставить парализованным людям нейротехнологию, способную превращать мысли о движении в реальные действия. Так появился интерфейс мозг-компьютер BrainGate.

В новом исследовании авторы проанализировали данные о безопасности технологии BrainGate за более чем 17 лет. Исследование выявило низкий уровень неблагоприятных событий, связанных с имплантированными интерфейсами мозг-компьютер (BCI).