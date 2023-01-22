Превращающий мысли в действия чип оказался безопасен

16:01, 22 января 2023
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Превращающий мысли в действия чип оказался безопасенОн может изменить жизнь парализованных
Учёные обнаружили, что нейроинтерфейс BrainGate имеет низкий уровень побочных эффектов.
Фото: BrainGate.org
Более двух десятилетий назад группа исследователей поставила перед собой амбициозную цель предоставить парализованным людям нейротехнологию, способную превращать мысли о движении в реальные действия. Так появился интерфейс мозг-компьютер BrainGate.
В новом исследовании авторы проанализировали данные о безопасности технологии BrainGate за более чем 17 лет. Исследование выявило низкий уровень неблагоприятных событий, связанных с имплантированными интерфейсами мозг-компьютер (BCI).