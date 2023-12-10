Превращение человека в киборга - сказки или скорая реальность

Что это - революция или рискованный прыжок в неизвестность? Размытые границы между биологией и технологиями поднимают вопросы о разрушении общества и трансформации рабочих мест, пишет обозреватель HackerNoon. Такие отрасли, как логистика и здравоохранение, уже ощутили на себе силу человеко-машинного взаимодействия.

Компания Илона Маска Neuralink, специализирующаяся на имплантации мозга, готовится к первому клиническому испытанию на людях, обещая будущее, в котором биология и технология объединятся «во имя всеобщего блага». Но с великой силой приходит и великая ответственность - социально-экономическое неравенство, риски, связанные с регулированием, и экзистенциальные вопросы маячат на горизонте.

Поскольку мы стоим на пороге бионического мира, ключ к успеху лежит в цифровой грамотности, адаптивности и стремлении к обучению на протяжении всей жизни.