Превратит ли ИИ все человеческие знания в патентованные продукты

Автор предполагает, что для того, чтобы генеративный ИИ действительно принес пользу человечеству, потребуется радикальный сдвиг в наших экономических и социальных системах, направленный на удовлетворение человеческих потребностей и сохранение планеты. Однако реальность такова, что самые богатые компании в истории, такие как Microsoft, Apple, Google и Amazon, монополизируют цифровые знания без разрешения или согласия, что потенциально может привести к массовой краже человеческих знаний.

В статье утверждается, что действия этих технологических гигантов не должны быть законными. Уже были поданы судебные иски по поводу использования материалов, защищенных авторским правом, для обучения моделей искусственного интеллекта, что подчеркивает потенциальную незаконность их действий.

Суть аргумента заключается в том, что модели ИИ были обучены на коллективной изобретательности и вкладе человечества без явного согласия. Вместо того чтобы решать глобальные проблемы или улучшать общество, главной целью этих технологий считается получение прибыли за счет замены человеческого труда алгоритмами.

Колонка служит своеобразным «призывом» к переоценке влияния ИИ на общество и бросает вызов бесконтрольной власти технологических компаний в присвоении и приватизации коллективного интеллектуального и творческого вклада людей.