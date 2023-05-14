Превратит ли ИИ все человеческие знания в патентованные продукты

Превратит ли ИИ все человеческие знания в патентованные продуктыЧтобы этого не произошло, нужны кардинальные изменения в «поведении» компаний
В наводящей на размышления колонке, опубликованной в The Guardian, приводится аргумент, что обещания руководителей технологических компаний о том, что генеративный ИИ принесет пользу человечеству, являются не более чем пустыми заявлениями. В статье утверждается, что ИИ, скорее всего, станет инструментом «лишения собственности и разрушения окружающей среды».
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Автор предполагает, что для того, чтобы генеративный ИИ действительно принес пользу человечеству, потребуется радикальный сдвиг в наших экономических и социальных системах, направленный на удовлетворение человеческих потребностей и сохранение планеты. Однако реальность такова, что самые богатые компании в истории, такие как Microsoft, Apple, Google и Amazon, монополизируют цифровые знания без разрешения или согласия, что потенциально может привести к массовой краже человеческих знаний.
В статье утверждается, что действия этих технологических гигантов не должны быть законными. Уже были поданы судебные иски по поводу использования материалов, защищенных авторским правом, для обучения моделей искусственного интеллекта, что подчеркивает потенциальную незаконность их действий.
Суть аргумента заключается в том, что модели ИИ были обучены на коллективной изобретательности и вкладе человечества без явного согласия. Вместо того чтобы решать глобальные проблемы или улучшать общество, главной целью этих технологий считается получение прибыли за счет замены человеческого труда алгоритмами.
Колонка служит своеобразным «призывом» к переоценке влияния ИИ на общество и бросает вызов бесконтрольной власти технологических компаний в присвоении и приватизации коллективного интеллектуального и творческого вклада людей.