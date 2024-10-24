Наука и технологии
Опубликовано 24 октября 2024, 01:30
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Превратившийся в мем и ненавидимый в прошлом шрифт Comic Sans нашёл своё место

От споров до принятия — шрифт, который не исчез
Когда-то самый осмеянный шрифт в цифровой истории, Comic Sans, похоже, наконец избавляется от своей скандальной репутации, пишет Wired. Созданный в 1994 году Винсентом Коннаре из Microsoft, Comic Sans был задуман как дружелюбный, неформальный шрифт для пользователей Microsoft Bob.
Превратившийся в мем и ненавидимый в прошлом шрифт Comic Sans нашёл своё место
© Ferra

Несмотря на это, шрифт неожиданно начал использоваться в серьёзных презентациях, включая научные отчёты и даже папские объявления, что вызвало недовольство среди дизайнеров.

Превратившийся в мем и ненавидимый в прошлом шрифт Comic Sans нашёл своё место

© Википедия

Долгие годы Comic Sans был шрифтом, который все любили ненавидеть, что привело к кампании 2002 года «Запретить Comic Sans». Однако общественное мнение смягчилось со временем. В 2019 году даже основатель этой кампании Дэйв Комбс предложил смириться с этим шрифтом.

В 2023 году британский журнал The Face выпустил целый номер, напечатанный Comic Sans, но ожидаемой волны негодования не последовало. Реакция? Безразличие.

Спустя 30 лет Comic Sans, кажется, готов занять своё место, больше не являясь символом плохого дизайна, а просто ещё одним вариантом в меню выбора шрифтов, пишет издание.

А как считаете вы?

Источник:The Atlantic
Автор:Максим Многословный
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