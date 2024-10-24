Превратившийся в мем и ненавидимый в прошлом шрифт Comic Sans нашёл своё место

Долгие годы Comic Sans был шрифтом, который все любили ненавидеть, что привело к кампании 2002 года «Запретить Comic Sans». Однако общественное мнение смягчилось со временем. В 2019 году даже основатель этой кампании Дэйв Комбс предложил смириться с этим шрифтом.

В 2023 году британский журнал The Face выпустил целый номер, напечатанный Comic Sans, но ожидаемой волны негодования не последовало. Реакция? Безразличие.

Спустя 30 лет Comic Sans, кажется, готов занять своё место, больше не являясь символом плохого дизайна, а просто ещё одним вариантом в меню выбора шрифтов, пишет издание.

А как считаете вы?