В отличие от этого, в iOS 18, представленной на WWDC, Apple более привлекательно упаковала свои функции ИИ под названием «Apple Intelligence», благодаря чему они ощущаются как «плавные улучшения качества жизни», а не как «разрушительные инновации».

Ключевой доклад Apple был особенно эффективным в своей презентации. В отличие от настойчивого обоснования Google своего поворота в сторону ИИ, Apple «тонко интегрировала» функции ИИ в свое повествование, сосредоточившись на практических улучшениях без чрезмерного акцентирования внимания на слове «ИИ». Благодаря такому подходу технология стала более «доступной и полезной».

Готовящаяся к выпуску новая версия Siri обещает более интуитивное взаимодействие, позволяя пользователям вести беседу с помощником в разных контекстах. Это видение контрастирует с разочаровавшим Ион опытом работы с ИИ Gemini от Google, который испытывал трудности с распознаванием устройств и бесшовной интеграцией.

В итоге редактор издания считает, что, хотя ИИ — это неизбежное будущее мобильных технологий, метод Apple по внедрению его в качестве естественной, организованной эволюции своего ПО может послужить для Google «примером».