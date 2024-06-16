Наука и технологии
Опубликовано 16 июня 2024, 05:15
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Презентации Google и Apple сравнили: первой есть чему поучиться

Что она может почерпнуть из выступления Apple на WWDC
Флоренс Ион из Gizmodo предложил откровенное сравнение между Google I/O и WWDC Apple, показывая, что подход Apple к ИИ кажется более «удобным» для пользователя. На Google I/O функции, основанные на искусственном интеллекте, казалось, нарушали работу Android, что вызвало у Ион скепсис.
Презентации Google и Apple сравнили: первой есть чему поучиться
© Ferra

В отличие от этого, в iOS 18, представленной на WWDC, Apple более привлекательно упаковала свои функции ИИ под названием «Apple Intelligence», благодаря чему они ощущаются как «плавные улучшения качества жизни», а не как «разрушительные инновации».

Ключевой доклад Apple был особенно эффективным в своей презентации. В отличие от настойчивого обоснования Google своего поворота в сторону ИИ, Apple «тонко интегрировала» функции ИИ в свое повествование, сосредоточившись на практических улучшениях без чрезмерного акцентирования внимания на слове «ИИ». Благодаря такому подходу технология стала более «доступной и полезной».

Готовящаяся к выпуску новая версия Siri обещает более интуитивное взаимодействие, позволяя пользователям вести беседу с помощником в разных контекстах. Это видение контрастирует с разочаровавшим Ион опытом работы с ИИ Gemini от Google, который испытывал трудности с распознаванием устройств и бесшовной интеграцией.

В итоге редактор издания считает, что, хотя ИИ — это неизбежное будущее мобильных технологий, метод Apple по внедрению его в качестве естественной, организованной эволюции своего ПО может послужить для Google «примером».

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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