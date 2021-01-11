Презентацию LG провела виртуальная девушка

Сама LG назвала Рию виртуальных инфлюенсером. Роботы же, которых она представила, предназначены для дезинфекции различных помещений ультрафиолетовым излучением. Виртуальная Рия рассказала, как важны эти роботы для её «жизни».

Что любопытно, у цифровой девушки уже есть 6000 подписчиков в Instagram. Также у Рии есть страница на SoundCloud с одной песней.

Пока неясно, создала ли компания LG Рию сама или купила её у разработчика.

Виртуальные ведущие — не новинка для индустрии. В России летом Mail.ru Group запустила виртуальных ведущих новостей. Внешность диктора можно выбирать.