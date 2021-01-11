Наука и технологии
Сегодня 18:09
Презентацию LG провела виртуальная девушка
Рассказала о роботах
На онлайн-выставке CES презентацию LG провела виртуальная девушка Рия Ким (Reah Keem). Она рассказывала о новой линейке роботов.
Сама LG назвала Рию виртуальных инфлюенсером. Роботы же, которых она представила, предназначены для дезинфекции различных помещений ультрафиолетовым излучением. Виртуальная Рия рассказала, как важны эти роботы для её «жизни».
Что любопытно, у цифровой девушки уже есть 6000 подписчиков в Instagram. Также у Рии есть страница на SoundCloud с одной песней.
Пока неясно, создала ли компания LG Рию сама или купила её у разработчика.
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