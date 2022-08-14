Преждевременные роды опасны синдромом дефицита внимания у ребенка в будущем

СДВГ проявляется в раннем детстве с симптомами гиперактивности, импульсивности или невнимательности. Исследование, опубликованное в Journal of Pediatrics, является одним из немногих, в котором изучались ассоциации между сроком беременности (37-41 неделя) и диагнозом или симптомами СДВГ. К тому же это первое исследование, включающее отчеты учителей.

Райхман и ее команда попытались оценить ассоциации между сроком беременности и симптомами СДВГ у 9-летних детей, о которых сообщили их учителя.

Они проанализировали данные о примерно 1400 детях из исследования Fragile Families and Child Wellbeing study. Во время девятилетнего наблюдения было получено согласие на контакт с учителями детей, которых попросили оценить своих учеников с помощью специальной шкалы, которая включает симптомы гиперактивности, СДВГ, оппозиционного поведения и когнитивных проблем или невнимательности.

В целом, исследователи из Ратгерса обнаружили, что дети, родившиеся раньше срока (37-38 недель), имели значительно более высокие баллы по шкале оценки учителей, чем дети, родившиеся в полный срок (39-41 неделя), за гиперактивность, СДВГ и когнитивные проблемы или невнимательность, но при этом срок беременности не был значительно связан с оппозиционным поведением.

В частности, исследователи обнаружили, что каждая неделя гестационного возраста при рождении в срок была связана с 6-процентным снижением баллов по гиперактивности и 5-процентным снижением баллов по СДВГ и когнитивным проблемам или невнимательности, а рождение в 37-38 недель было связано с 23-процентным повышением баллов по гиперактивности и 17-процентным повышением баллов по СДВГ по сравнению с рождением в 39-41 неделю.

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