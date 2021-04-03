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Президент Аргентины заявил о заражении коронавирусом после прививки «Спутником V»
Но вакцина может облегчить течение болезни
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Глава страны прививался российской вакциной «Спутник V» в январе.
Президент рассказал, что вечером 2 апреля он сдал тест на коронавирус. Фернандес сделал это, потому что почувствовал лёгкую головную боль, также у него поднялась температура тела до 37,3 градуса. В Twitter президент написал, что сдал тест для выявления антигена, и он оказался положительным. Президент изолировался и ждёт результат повторного ПЦР-теста на коронавирус.
Фернандес поставил первую прививку российской вакциной 21 января, а вторую — 11 февраля.
В Институте Гамалеи, разработавшем «Спутник V», заявили, что если заболевание подтвердится, то вакцина поможет президенту быстрее выздороветь.