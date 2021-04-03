Президент Аргентины заявил о заражении коронавирусом после прививки «Спутником V»

Президент рассказал, что вечером 2 апреля он сдал тест на коронавирус. Фернандес сделал это, потому что почувствовал лёгкую головную боль, также у него поднялась температура тела до 37,3 градуса. В Twitter президент написал, что сдал тест для выявления антигена, и он оказался положительным. Президент изолировался и ждёт результат повторного ПЦР-теста на коронавирус.

Фернандес поставил первую прививку российской вакциной 21 января, а вторую — 11 февраля.

В Институте Гамалеи, разработавшем «Спутник V», заявили, что если заболевание подтвердится, то вакцина поможет президенту быстрее выздороветь.