Президент Беларуси соврал школьникам, что Илон Маск подарил ему электрокар Tesla

Истина раскрылась в твиттере. Сегодня пользователь под ником «Слава Украине!» задал Илону вопрос: правда ли он дарил президенту Лукашенко автомобиль? На это Маск ответил лаконичное: «Uh no» («Э-э, нет»).

Стоит отметить, что о подарке официально пресс-служба президента не сообщала. Лукашенко высказался об этом сам в минской школе №93. Сюжет с визитом президента показали на телеканале СТВ. Видимо, дальше школы рассказ уйти не должен был. Но вышло, как вышло.

«У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда её тестирую. Маск подарил», — поведал в ролике Лукашенко.

Фото из Twitter-аккаунта «Белорусский партизан»