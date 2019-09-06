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Президент Беларуси соврал школьникам, что Илон Маск подарил ему электрокар Tesla

Сам Маск об этом не знает
Второго сентября на встрече со школьниками президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что лично знаком с Илоном Маском (Elon Musk) и, более того, тот дарил ему электромобиль Tesla. Есть один нюанс — об этом всём самому Маску ничего не известно.

Истина раскрылась в твиттере. Сегодня пользователь под ником «Слава Украине!» задал Илону вопрос: правда ли он дарил президенту Лукашенко автомобиль? На это Маск ответил лаконичное: «Uh no» («Э-э, нет»).

Стоит отметить, что о подарке официально пресс-служба президента не сообщала. Лукашенко высказался об этом сам в минской школе №93. Сюжет с визитом президента показали на телеканале СТВ. Видимо, дальше школы рассказ уйти не должен был. Но вышло, как вышло.

«У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда её тестирую. Маск подарил», — поведал в ролике Лукашенко.

Фото из Twitter-аккаунта «Белорусский партизан»

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