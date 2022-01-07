Президент Казахстана разрешил включать интернет на «определённые часы»

Токаев заявил, что обстановка стабилизировалась, поэтому он принял решение включить интернет связь в отдельных регионах страны в определённые временные отрезки. «Но свободный доступ в интернет — не означает свободного размещения измышлений, клеветы, призывов к насилию», — добавил Токаев.

Также он сказал, что операция против «террористов» продолжается, кто не сдастся — будет уничтожен.

Напомним, связь в Казахстане начали блокировать 4 января на фоне массовых протестов, основной причиной которых стало резкое повышение цен на автомобильное топливо. С 5 января, как пишут СМИ, начался «общенациональный интернет-блэкаут». Сегодня утром журналисты сообщили, что «Казахтелеком» включил интернет в ряде регионов Казахстана.