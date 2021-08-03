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Президент компании-создателя World of Warcraft покинул пост из-за секс-скандала

Ранее женщины пожаловались на плохую обстановку в компании
Недавно против Blizzard подали иск, в котором обвинили компанию в покрывательстве сексуальных домогательств и дискриминации по признаку пола. После всей шумихи президент Blizzard Джей Аллен Брэк (J. Allen Brack) решил покинуть компанию.
Президент компании-создателя World of Warcraft покинул пост из-за секс-скандала

После иска также появился список руководителей Blizzard, которые были пойманы на неприемлемом поведении. Брэк был в этом списке, пишет The Verge.

Место Брэка заняли бывший руководитель Vicarious Visions Джен Онил (Jen Oneal) и бывший глава Xbox Майк Ябарра(Mike Ybarra). В Blizzard заявили, что эти два человека хотят сделать компанию безопасным местом для «женщин и людей любого гендера, этнической принадлежности, сексуальной ориентации или с любым опытом».

Брэк стал руководить Blizzard в 2018 году, до этого он возглавлял команду разработчиков World of Warcraft. Некоторые женщины, которые работали в компании, рассказали журналистам, что команда World of Warcraft была источником «токсичности» из-за большого количества денег, которые приносит франшиза, и длительного пребывания в должности высокопоставленных сотрудников.