Президент Microsoft: не верьте ни одному видео, которое вы видите

В своем блоге вице-президент Microsoft Брэд Смит подчеркивает потенциальную опасность этих технологий. Эта озабоченность отчасти проистекает из собственного опыта Microsoft. Недавно стало известно, что разработанные компанией инструменты искусственного интеллекта использовались для создания дипфейков певицы Тейлор Свифт. Этот инцидент подчеркивает, что необходимо срочно решать проблему, пока она не вышла из-под контроля.

Признавая необходимость решительных действий, компания Microsoft предлагает план из шести пунктов по борьбе с неправомерным использованием ИИ: