Президент России предложил создать базу с генетическими данными жителей страны

Идею президент высказал на совещании по развитию генетических технологий в России, пишет ТАСС. «Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике предлагаю создать Национальную базу генетической информации», — заявил Путин.

Президент пояснил, что успех генетических исследований зависит от доступа к массивам данных. Чем больше их объём, тем достовернее результаты. Глава государства уверен, что в этой сфере Россия должна обеспечить свой суверенитет.

Путин уточнил, что на основе единых стандартов необходимо обеспечить «защиту данных, их хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования информации». Средства на финансирование этого проекта выделят из федерального бюджета.