Президент Сербии заявил о преимуществах российских «Корнетов» над оружием Запада

Президент Сербии заявил о преимуществах российских «Корнетов» над оружием ЗападаЭто заявление прозвучало во время национального праздника Сербии
Президент Сербии Александр Вучич отметил преимущества российских противотанковых управляемых ракетных комплексов «Корнет» перед западными системами, выразив при этом обеспокоенность нехваткой боеприпасов в связи с конфликтом на Украине. Его слова передает РИА Новости.
Вучич осмотрел военную технику и вооружение, в том числе экспортный вариант «Корнета-ЭМ», который Сербия получила от России в декабре 2021 года. Он обратил внимание на нехватку боеприпасов для системы «Корнет», объяснив это перебоями в поставках, вызванными продолжающимися боевыми действиями.
Президент Сербии отметил впечатляющие характеристики системы «Корнет», заявив, что в ходе последних испытаний она успешно поражает цели на дальности до восьми километров. Он заявил, что «Корнет» превосходит западные аналоги, такие как противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и NLAW.