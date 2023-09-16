Президент Сербии заявил о преимуществах российских «Корнетов» над оружием Запада

Вучич осмотрел военную технику и вооружение, в том числе экспортный вариант «Корнета-ЭМ», который Сербия получила от России в декабре 2021 года. Он обратил внимание на нехватку боеприпасов для системы «Корнет», объяснив это перебоями в поставках, вызванными продолжающимися боевыми действиями.

Президент Сербии отметил впечатляющие характеристики системы «Корнет», заявив, что в ходе последних испытаний она успешно поражает цели на дальности до восьми километров. Он заявил, что «Корнет» превосходит западные аналоги, такие как противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и NLAW.